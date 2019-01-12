Лазба рассказал для чего необходима перерегистрация льготников "Черномоэнерго"

"Это важно потому, что даст нам возможность предоставлять полную картину и правильную статистику о том, какое количество абонентов у нас пользуются льготами. Это даст возможность правильно высчитывать и компенсацию льготного тарифа, и наши предложения, которые мы делаем в адрес правительства с предложением об изменении категории льготников, будут более обоснованные", - объяснил Лазба.

Директор "Энергосбыта" рассказал, что в правительство направлены предложения об изменении категории льготников в пользу всех инвалидов I группы. В настоящее время льготы предоставлены только тем, кто получил инвалидность в ходе Отечественной войны народа Абхазии.

"В постановление о льготных тарифах давно не вносились изменения. С момента его принятия изменились условия работы сотрудников госструктур, но сейчас мы понимаем, что инвалидам I группы и многодетным семьям льготы гораздо нужнее, чем, скажем, сотрудникам таможни и прокуратуры. Хочется, чтобы новое постановление с изменениями отражало социальную реальность, и было более справедливым. Мы к этому стремимся", - отметил Лазба.

"Черноморэнерго" перерегистрирует льготников>>

Предоставление льгот по электроэнергии будет приостановлено с 21 января 2019 года, льготы начнут действовать для каждого абонента после его перерегистрации.

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