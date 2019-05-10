Медвенский: молодых нельзя из-под палки заставлять учить историю Великой Отечественной

"Память о войне живет. Главное, эту тему постараться не слишком эксплуатировать, чтобы не вызвать раздражения молодого поколения, что называется, кода начинают "герои бронзоветь". Благими намерениями дорога иногда в ад бывает вымощена. Надо найти правильную форму подачи информации о войне для молодого поколения, чтобы она была интересной. В мягкой, ненавязчивой форме, ни в коем случае, не диктуя им, не заставляя из-под палки. Мы сделаем только хуже. Надо найти общий язык с молодежью, будем стараться это делать. История в настоящее время становится во многом линией фронта и перестает быть сугубо наукой о прошлом, она становится наукой о настоящем и, возможно, о будущем", - отметил Медвенский.

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Он выразил сожаление в связи с тем, что учебники истории формируются под влиянием определенного рода политических факторов, и современная политическая ситуация в мире диктует те или иные условия в ряде стран. В качестве примера он привел Украину, страны Прибалтики.

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"Как можно, например, приравнять первую абхазскую летчицу Мери Авидзба и какого-нибудь эсэсовца, который занимался расправой над мирным населением, сжигая деревни и уничтожая стариков, женщин и детей? В страшном сне не могло такое присниться тем, кто в 1945 году принес нам мир", - сказал Медвенский.

Он отметил важность донесения правды о Великой Отечественной войне молодому поколению, чтобы фашизм вновь не развернулся в полную мощь и не началась новая война.

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Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

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