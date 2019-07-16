Джопуа о бешенстве в Абхазии: шакалов не отстреливают, вакцинацию игнорируют

О том, почему люди отказываются от вакцинации домашних животных и почему отстрел шакалов и волков не проводят во всех районах, в эфире радио Sputnik рассказал начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

Не все люди понимают, насколько важно вакцинировать своих питомцев от бешенства, отметил начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа в эфире радио.

"Есть хозяева, которые не вакцинируют своих животных. Одни утверждают, что не могут поймать их, боятся укуса. Другие же отказываются по непонятной нам причине, говоря, что их животное не бешеное. Люди не знают, с чем они могут столкнуться, не осознают всю опасность. Когда человек заводит собаку или кошку, он должен понимать, что в природе существует такое смертельное заболевание, как бешенство", - сказала Джопуа.

По словам начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Романа Джопуа, люди не понимают, что с ростом численности хищников возрастает и угроза бешенства.

"Во всех районах проводится отстрел шакалов и волков, однако в Галском районе работа идет пассивно. Существует государственная программа, по которой за каждого убитого шакала выплачивается 500 рублей, а за волка - 3000 рублей. Однако люди недостаточно отдают себе отчет в том, что с ростом численности хищников возрастает угроза бешенства", - отметил Джопуа.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Читайте также: