00:31 17 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.81
  • EUR70.68
Поиск
Роман Джопуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джопуа о бешенстве в Абхазии: шакалов не отстреливают, вакцинацию игнорируют

Радио
Получить короткую ссылку
194 0 0

О том, почему люди отказываются от вакцинации домашних животных и почему отстрел шакалов и волков не проводят во всех районах, в эфире радио Sputnik рассказал начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

Не все люди понимают, насколько важно вакцинировать своих питомцев от бешенства, отметил начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа в эфире радио.

Бешенство в Абхазии - власти бьют тревогу
CC0
"Бешеная" вспышка: участились случаи нападения животных в Галском районе

"Есть хозяева, которые не вакцинируют своих животных. Одни утверждают, что не могут поймать их, боятся укуса. Другие же отказываются по непонятной нам причине, говоря, что их животное не бешеное. Люди не знают, с чем они могут столкнуться, не осознают всю опасность. Когда человек заводит собаку или кошку, он должен понимать, что в природе существует такое смертельное заболевание, как бешенство", - сказала Джопуа.  

По словам начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Романа Джопуа, люди не понимают, что с ростом численности хищников возрастает и угроза бешенства.

"Во всех районах проводится отстрел шакалов и волков, однако в Галском районе работа идет пассивно. Существует государственная программа, по которой за каждого убитого шакала выплачивается 500 рублей, а за волка - 3000 рублей. Однако люди недостаточно отдают себе отчет в том, что с ростом численности хищников возрастает угроза бешенства", - отметил Джопуа.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Читайте также:

По теме

Вирус бешенства: переносчики, мифы и фобия
Джопуа о бешенстве животных: в Абхазии опасность подстерегает на улицах


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества
Первый шаг: 50 лет назад земляне впервые отправились на Луну
От чистого сердца: как 76-летний водитель спасает жизни с помощью своей рикши
Что происходит с организмом человека после баночки колы
Что происходит с организмом человека после баночки колы
Соцсети
Sputnikabkhazia