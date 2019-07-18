Сабуа рассказал, что делать если шторм застал в море

Начальник Госинспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, как работает главное спасательное ведомство страны при шторме и что нужно делать если непогода застала в море.

Если шторм застал в море, необходимо срочно покидать пляж и искать укрытие, рассказал начальник Госинспекции по маломерным судам Тенгиз Сабуа в беседе на радио Sputnik.

"Во время смерча, конечно, продолжать купаться в море нельзя, нужно срочно покидать пляж. Нужно искать помещение для того, чтобы укрыться и переждать там непогоду. Нельзя находиться возле высоких деревьев, нужно избегать больших рекламных щитов, они могут упасть", - подчеркнул Сабуа.

По словам Сабуа, в ГИМС недостаточно спасателей, чтобы мониторить всю береговую линию республики.

"Нам катастрофически не хватает cпасателей. Поэтому в случае шторма оказать помощь всем тем, кто купается в море, мы не сможем. Своими силами охватить всю береговую линию невозможно. Непогоду можно разглядеть заранее. Как только поднялся ветер и волны стали высокими, купаться в море небезопасно", - подчеркнул Сабуа.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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