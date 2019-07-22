Кирия о проблеме с эвкалиптовой листоблошкой в Абхазии: надеемся на помощь птиц

Институтом экологии АНА ранее отмечалось распространение эвкалиптового вредителя - офелимуса. А сейчас на деревьях замечен новый вредитель, эвкалиптовая листоблошка.

"Выглядит вредитель очень неприметно, само по себе насекомое очень маленькое, невооруженным глазом его практически не видно. Но характерны признаки поражения, лист эвкалипта активно покрыт белыми крапушками, то есть вся листовая пластина покрывается со временем, конечно, такой лист высыхает и опадает. Само дерево не высыхает, высыхает его листва, то есть значительное заселение вредителя на дереве, приведет к опадению всей листвы. Но есть позитивный момент, мы наблюдали активное поедание их птицами, склевывание с листа вредителей. Есть надежда, что местная фауна, орнитафауна, подключатся к уничтожению этого вредителя, сам по себе он съедобный для них, не токсичный. Но вопрос в другом - сумеет ли адаптироваться местная фауна к этому вредителю быстрее, чем он уничтожит наши эвкалипты", - отметил Кирия.

По словам ученого, химическая обработка эвкалипта в городской черте недопустима.

"Есть и другие способы, химические обработки, но здесь очень важный аспект - эвкалипты у нас произрастают в городской черте, чаще всего это элемент озеленения города, это достаточно большие, крупные деревья. Проводить масштабную химическую обработку такого дерева в городской черте не представляется возможным. Нужно будет распределять огромное количество пестицидов, а это крайне недопустимо в жилых районах, о химических обработках и методов борьбы, стало быть, говорить не приходится. Единственный момент, это подключение местных энтомофагов, либо самый перспективный метод, интродукция естественных врагов этого вредителя", - подчеркнул Кирия.

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