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Место захоронения красноармейца Ивана Филоненко в селе Псху

По следам красноармейцев: ученые подвели итоги экспедиции на Санчарском перевале

© Фото : Николай Медвенский
В Абхазии
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Международная военно-историческая экспедиция "Санчара. Высокогорный фронт-2019" проходила в селе Псху с 10 по 21 июля.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. По итогам Международной военно-исторической экспедиции "Санчара. Высокогорный фронт-2019" у мемориала защитникам Кавказа в селе Псху были захоронены останки красноармейцев, погибших в ходе боевых действий с немецко-фашистскими войсками на Санчарском направлении, сообщил в интервью радио Sputnik участник экспедиции, заместитель директора Абхазского государственного музея Боевой Славы Николай Медвенский.

"Кроме того, мы привели в порядок могилы красноармейцев, которые находились в лесистой местности. У подножия перевала Чамашха была установлена мемориальная плита "Перевал воинской славы", так как там велись интенсивные боевые действия в сентябре 1942 года", - рассказал он.

По словам Медвенского, в экспедиции приняли участие ученые из России, которые совместно с абхазскими коллегами выявили и обозначили окопы, стрелковые и пулеметные ячейки, позиции минометных батарей, откуда, судя по количеству стреляных гильз, велся интенсивный ружейно-пулеметный и минометный огонь.

Кандидат исторических наук,антрополог Татьяна Шведчикова проводит предварительный осмотр найденных костей
© Фото : предоставлено Николаем Медвенским
Кандидат исторических наук,антрополог Татьяна Шведчикова проводит предварительный осмотр найденных костей

"Были также обнаружены предметы воинского снаряжения, обмундирования и вооружения, которые пополнили фонды Государствнного музея Боевой Славы Абхазии", - добавил он.

Найденные артефакты будут переданы в археологическую комиссию при Академии наук Абхазии и СГБ республики.

"Мы не будем "светить" их в открытом доступе, так как черные копатели могут найти информацию в интернете и попытаются проникнуть в эти места. Мы уже составили документацию, далее предстоит реставрация, потому что у артефактов разная степень сохранности", - объяснил Медвенский.

Экспедиции на Санчарском направлении предшествовала исследовательская работа в архиве Министерства обороны России и Российском государственном военно-историческом архиве, где хранятся архивы по Санчарской группе войск. Среди документов были найдены отчетно-боевые кадры, боевые донесения, списки потерь рядового и командного состава. По словам Медвенского, главная задача ученых и исследователей – восстановить историческую справедливость.

"Экспедиция - это возможность хоть как-то исправить ту ошибку, которая была совершена в отношении несчастных людей, которые несколько десятков лет лежали там незахороненными. А ведь раньше были живы еще свидетели этих событий, в лучшей сохранности находились элементы. Для нас облегчение, что найдена хотя бы часть останков солдат и захоронены фрагменты тел", – отметил он.

Медвенский уточнил, что все исследования проходили на основании Открытого листа, выданного Академией наук Абхазии на основе представления археологической комиссии АНА и законе "Об историко-культурном наследии Республики Абхазия". Без этого листа исследовательские работы не законны.

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Теги:
история, Псху, Абхазия, Санчарский перевал


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