Джаралла о захвате российского танкера: тест для Зеленского

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

Эксперт Владимир Джаралла назвал данный инцидент тревожным и серьезным сигналом.

"Только прошли выборы в парламент, правительство исполняет обязанности в прежнем составе, и то же относится к спецслужбам и армии. На линии противостояния, вопреки всем заявлениям Зеленского, - обострение. Сегодня произошел враждебный шаг, который полностью противоречит тенденции, которая была за последнее время. Вне сомнения действует фракция войны, те, кто пришли к власти вместе с Порошенко и действовали на протяжении пяти лет", - сказал Джаралла в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, задержка российского танкера преследует целью создание проблем администрации Зеленского и прекращения любых поползновений в установлении нормализации отношений с Россией.

"В значительной степени это тест для самой команды Зеленского. Время аванса закончилось, пора демонстрации власти. Именно поступки, а не слова определят, что представляет собой команда и какова ее подлинная идеология. Пиратство в отношении российского танкера является одним из таких тестов", - сообщил Джаралла.

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Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели санкционированный украинским судом обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Также они допросили экипаж.

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Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Как заявил источник РИА Новости в российском МИД, Украина должна подумать о последствиях, к которым может привести задержание танкера. Сейчас Москва намерена выяснить все детали произошедшего и после этого предпринять ответные действия, добавил собеседник агентства.