Украина задержала российский танкер в порту Одесской области

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma, который якобы участвовал в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в порт судно зашло под именем NIKA SPIRIT. Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники провели санкционированный украинским судом обыск на судне, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы. Допрошены члены экипажа.

В качестве подозреваемых по делу проходят 15 должностных лиц высшего российского военного руководства, в том числе один контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник.

Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте.

Инцидент в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали в Керченском проливе корабли Военно-морских сил Украины – буксир "Яны Капу" и два бронекатера "Бердянск" и "Никополь", которые нарушили российскую границу и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд арестовал их и обвинил в нарушении границы.

Владимир Путин оценил действия киевских властей как провокацию накануне выборов президента Украины.

В начале апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять "пакет мер" по Черному морю, чтобы "гарантировать безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив". Москва раскритиковала такое решение.

Дело арестованных моряков

Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.

Россия предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли, не будут уничтожены.

В ответ министр иностранных дел Украины Павел Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.

В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.

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