МИД России выяснит обстоятельства задержания Киевом российского танкера

Москва примет адекватные меры в отношении Киева в связи с задержанием Службой безопасности Украины российского танкера, заявили в МИД России.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. МИД России выясняет обстоятельства произошедшего задержания российского танкера NEYMA в порту Измаил в Одесской области для принятия адекватных мер, сообщает РИА Новости.

"Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права, и последствия не заставят себя ждать", - заявили в ведомстве.

В то же время по словам представителя компании-судовладельца "Альтомар Шиппинг", экипаж российского танкера находится в безопасности и отправляется домой.

Служба безопасности Украины ранее в четверг сообщила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера, который якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. СБУ подала ходатайство об аресте судна.

Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

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