Хаджимба о запуске сухумского аэропорта: все зависит от выстраивания отношений

Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, такое решение принял Кабинет Министров Абхазии в пятницу 26 июля. Этот статус предполагает возможность совместного базирования гражданской и государственной (военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции - прим.) авиации.

Постановлением "О присвоении буквенного кода" Международному аэропорту "Сухум" и воздушному пространству Республики Абхазия присвоен международный четырехбуквенный код "URAS" для последующего внесения в Сборник аэронавигационной информации Российской Федерации (AIP).

Президент отметил, что за прошедшие годы было предпринято немало усилий для того, чтобы аэропорт заработал.

"Да, не все сразу дается. Возникает немало вопросов в обществе, как все это будет работать. Можно найти все, что хочешь для ухода от решения тех или иных вопросов. В вопросе расшифровки буквенного кода, когда появилось слово "Ростов" Россия сразу возникают мысли, а не будет ли это потерей суверенитета. Россия нас сама признала и делает все, чтобы мы состоялись, начиная с финансовой помощи и создания условий для работы подобных предприятий на нашей территории", - сказал Хаджимба.

Он отметил, что работа аэропорта даст возможность привлечения дополнительных доходов в бюджет страны.

"Это только первые шаги. Все зависит от выстраивания отношений в будущем, от настойчивости в решении вопросов. Надо не мешать, не ставить палки в колеса, к сожалению, и такое имело место. Я просил бы всех, кто вовлечен в процесс, исходить из того, что это в интересах государства и нашего народа", - добавил президент.

Работа по реанимированию сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. Эта часть работы завершится в августе 2019 года. Предусматривается, что аэропорт после открытия сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.

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