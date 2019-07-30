Хинтуба о переходе Цвейба в Athletic Eskilstuna: поможет клубу остаться в Высшей лиге

Футболист из Абхазии Сандро Цвейба подписал контракт с шведским футбольным клубом Высшей лиги Athletic Eskilstuna, сообщил Sputnik агент футболиста Темур Хинтуба.

"Этот клуб в данный момент находится не в самой лучшей ситуации. Сандро был приглашен с целью усилить команду и сохранить место в высшей лиге. Так как задача у Сандро была вступить в европейский клуб, то для начала это очень хороший шаг. Теперь все будет зависеть от того, как он себя покажет", - рассказал Темур Хинтуба.

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27-летний Сандро Цвейба – российский футболист, уроженец Абхазии. Спортсмену 27 лет. Цвейба начал заниматься футболом в детской школе московского клуба "Динамо". С 2000 по 2013 годы выступал за юношеские и молодежные команды "Локомотива". В 2013 году футболист подписал контракт с питерским клубом "Русь", выступавшим во Втором дивизионе, а уже в начале 2014 года начал играть за хабаровский клуб "СКА-Энергия".

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