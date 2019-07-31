Косметолог рассказала, какие средства при загаре защитят кожу от рака

Врач отметила, что в первую очередь необходимо понимать, для чего вообще людям нужны солнцезащитные средства и от чего они защищают.

"Есть два направления. Первое – это защита от загара. Второе – защита от факторов, которые стимулируют онкозаболевания, потому что одно из самых распространенных является развитие меланомы. Есть профессиональные средства, которые защищают сразу по двум направлениям. Больше всего мы должны акцент делать при выборе средств на степень защиты от альфа-лучей. Эти средства не дают нашей коже сгореть, но никак не влияют на клеточный уровень. Концентрация средств подбирается по типу кожи. На развитие онкозаболеваний сказываются бета-лучи, которые разрушают коллаген, входящий в состав кожи и создающий каркас. Он является точкой отправки к развитию онкозаболеваний. Фактор, защищающий от онкозаболеваний, как правило, не содержится в обычных солнцезащитных препаратах, такие средства подбираются косметологами и дерматологами, потому что разной коже нужен разный уровень PPD. Это один из важных факторов, а люди, у которых много веснушек и родинок, априори расположены к этим заболеваниям, поэтому для них выбор солнцезащитных средств очень важен", - рассказала Оксана Кишмария.

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