Адлейба о пещере Абраскила в Абхазии: туристов привлекает экскурсия в сапогах

Директор пещеры Абраскила Астамур Адлейба в беседе на радио Sputnik Абхазия рассказал, как продвигают этот уникальный природный объект и что больше всего привлекает туристов, которые посещают пещеру абхазского Прометея.

Посетителям пещеры Абраскила очень нравится, что им разрешается фотографироваться и трогать сталактиты и сталагмиты, отметил Адлейба в беседе на радио Sputnik.

"Туристам нравится, что они в сапогах идут по воде и осматривают пещеру, что могут дотронуться до сталактитов, могут сфотографироваться на их фоне. Мы не запрещаем это, ведь потом человек выложит в соцсетях и расскажет об этом, а это реклама для нас. Всю красоту пещеры можно начать разглядывать, как только входишь в нее. Пещера исследована до 2700 метров, туристов же водим до 500 метров, экскурсия по времени занимает около 40 минут", - рассказал Адлейба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Пещера Абраскила расположена в селе Отап Очамчырского района Абхазии. Отсюда и второе название – Отапская пещера. Малоизученная карстовая пещера галерейного типа.

В пещере протекает небольшая река Ачкитызго, в переводе на русский звучит как "Выносящая конский навоз". Название реки и самой пещеры берет свое начало от старого абхазского мифа о богоборце Абраскиле и его крылатом коне Араше.

Отапская пещера уникальна и привлекательна для многих гостей республики не только из-за легенды, связанной с ней. Многим туристам она интересна своей первозданностью. Пещера Абраскила была открыта в середине XIX века. Спелеологи изучили только два с половиной километра, и до конца она еще не изучена. Для экскурсий отведено 700 метров. Чтобы выйти к главному и единственному большому залу, посетителям приходится проходить по узким, слабо освещенным тоннелям, и к тому же по реке, для этого перед входом выдаются резиновые сапоги. Температура воды и зимой и летом составляет 14˚С.

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