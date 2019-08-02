Гереев о ситуации в Афганистане: перемирие США с талибами* – филькина грамота

Что происходит в данный момент на территории Афганистана - не совсем понятно, отметил директор Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев в разговоре со Sputnik Таджикистан.
"Они (США - ред.) там строят демократическое общество или загоняют народ Афганистана обратно в пещеры?" - возмутился Гереев.
К сожалению, большинство противоправных действий в Афганистане происходит с негласного одобрения ООН, НАТО и США, - сетует эксперт, называя ситуацию "беспределом".
Гереев спрогнозировал, что в ближайшее время будет наблюдаться "усиление военных конфликтов в этой зоне, география их будет расширяться". Кавказовед предположил, что США будут использовать стратегию, как в Сирии или в Ираке, с постепенным выходом из этих зон.
"Заключение какого-либо перемирия с талибами* ничего не дает, весь сектор контролируется формированиями НАТО. Это перемирие - "филькина грамота", если можно так выразиться", - заметил Гереев.
Эксперт заявил, что талибан* сейчас не является той динамической силой, которая могла бы оказывать влияние на Афганистан. Он рассказал, что остались разрозненные ячейки, которые не несут уже политическую угрозу, которые не могут уже как-то изменить ситуацию в стране.
Российская Федерация - единственный заслон, который защищает Афганистан от этих негативных факторов. К сожалению, остальные страны сейчас остаются в стороне, посетовал Гереев.
*Талибан - радикальное движение, запрещенное на территории Российской Федерации.
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