Заложники Рукбана: США препятствуют выводу беженцев из лагеря в Сирии

Несмотря на сохранение катастрофического положения в лагерях Рукбан и Эль-Холь на оккупированной США территории САР, из Рукбана удалось вернуть 17 тысяч сирийцев (из 41 тысячи, по данным ООН).

СУХУМ. 24 июл - Sputnik, Александр Хроленко. Совместное заседание координационных штабов России и Сирии состоялось сегодня в Национальном центре управления обороной России.

Начальник центра Михаил Мизинцев открыл видеоконференцию Москва - Дамаск и отметил позитивную динамику мирного урегулирования.

В свои дома сегодня вернулись свыше 1,85 миллиона сирийцев. Растет поток беженцев из-за рубежа, в частности, из Иордании и Ливана. С начала года из-за рубежа вернулись более 539 тысяч сирийских беженцев.

На территории САР к сегодняшнему дню восстановлены 5906 жилых домов, 332 медицинских учреждения, 1539 школ, 333 объекта водоснабжения, тысячи промышленных предприятий.

© Foto / Александр Хроленко Совместное заседание координационных штабов России и Сирии в Национальном центре управления обороной РФ, 24.07.2019

Михаил Мизинцев отметил позитивную роль ООН в сирийском урегулировании. А представитель ООН в Дамаске Корин Флейшер высоко оценила мирные усилия российской стороны и Дамаска.

На днях начнется реализация плана ООН, и это позволит выводить из лагеря Рукбан до 3500 беженцев в сутки.

Процессу мирного урегулирования в САР мешают враждебные пропагандистские усилия западных государств и оккупация армией США отдельных районов, которые остаются питательной почвой для террористических группировок. Так, лагеря Рукбан и Эль-Холь - под контролем американцев - по-прежнему служат прибежищем террористов, использующих беженцев (в большинстве - женщин и детей) как прикрытие.

Дамаск отметил: негативную гуманитарную ситуацию в лагере Рукбан формируют и контролируют исключительно Соединенные Штаты.

Национальный центр управления обороной РФ подчеркнул, что незаконное присутствие войск США на оккупированной территории САР - основное препятствие для мирного урегулирования, и в этом его поддержали представители координационного штаба Сирии.

© Foto / Александр Хроленко Совместное заседание координационных штабов России и Сирии в Национальном центре управления обороной РФ, 24.07.2019

Стороны отметили: сегодня и на ближайшую перспективу главной задачей мирного урегулирования остается вывод американских войск с территории САР (и это 55-километровая зона Эт-Танф).

Сегодня в Сирии много сложных проблем, но согласованные Дамаском и Москвой планы будут неукоснительно выполнены. Михаил Мизинцев подчеркнул, что при активном содействии гуманитарных структур ООН мир в Сирии наступит быстрее.

В начале июля сообщалось, что около 28 тысяч сирийских беженцев не могут покинуть лагерь Рукбан и являются заложниками подконтрольных США боевиков, требующих за выход до полутора тысяч долларов с семьи. Таких средств у подавляющего большинства жителей лагеря просто нет.

Читайте также: