Сафонов: чем хуже отношения Европы с Россией, тем больше денег у НАТО

Генсек НАТО дал свое объяснение возвращению Крыма в состав России. Мнение о том, какие цели Йенс Столтенберг при этом преследовал, высказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Сафонов.

Присоединение Крыма к России – это последствие "соперничества великих держав", уверен генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Соответствующее заявление, которое генсек сделал во время выступления в Университете королевы Виктории в Веллингтоне (Новая Зеландия), опубликовано на сайте НАТО.

В эфире радио Sputnik позицию Йенса Столтенберга оценил независимый политолог Александр Сафонов.

"Тут надо констатировать такой примечательный факт, что Россия сейчас для НАТО является главным поводом и причиной существования. Поэтому любые заявления чиновников НАТО надо воспринимать в том плане, что эскалация отношений между США и Россией, Европой и Россией прямо влияет на финансирование всей этой структуры. Поэтому я предполагаю, что мы имеем дело просто с дежурной подпиткой и поиском новых источников финансирования… И для этого НАТО регулярно делает такие достаточно резкие заявления. Чем хуже отношения, тем больше денег", ‒ отметил Александр Сафонов.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма выразили свою волю демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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