Интервью с кандидатом в президенты Абхазия Астамуром Тарба

В интервью на радио Sputnik кандидат в президенты Абхазии Астамур Тарба рассказал, почему решил попробовать себя в президентской работе.

"В 2004 году я ушел с государственной службы. На тот момент у меня сложилось желание поработать самостоятельно, то есть, в какой-то степени испытать себя, смогу ли я проявить себя в бизнесе. Кроме того, госслужба всегда была связана с высокой степенью ответственности, поэтому наверное 12-летний период отразился и на моей жизненной философии. Прошло 15 лет, все это время я находился в Абхазии, жил жизнью простых граждан нашего государства. Естественно, отслеживал ситуацию и имел сове мнение и видение по всем процессам и явлениях, происходившим здесь", - сказал Тарба.

По мнению Тарба, нужно уделять должное внимание развитию села Абхазии, так как духовное начало, языковые корни и культура исходят из села.

"Мы должны поднять наше село на такой уровень, чтобы люди стремились в него вернуться", - считает Астамур Тарба.

В 2019 году Астамур Тарба - кандидат на выборах президента Абхазии, был зарегистрирован от инициативной группы граждан.

Президентские выборы в Абхазии пройдут 25 августа. На пост президента Абхазии претендуют десять кандидатов: Рауль Хаджимба, Леонид Дзапшба, Алхас Квициния, Шамиль Адзынба, Олег Аршба, Алмас Джапуа, Астамур Тарба, Астамур Какалия, Астамур Отырба и Артур Анкваб.

В четверг 8 августа в 18:00 в эфире радио Sputnik Абхазия состоится интервью с кандидатом в президенты республики Артуром Анкваб.