Тренер Исмаилов о переходе от юношеского спорта к взрослому: больная тема

Переход от юношеского спорта к взрослому не все выдерживают, у спортсменов в этот период бывают сложности, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия гость программы "Дополнительное время" тренер по карате кекусинкай Рамиль Исмаилов.

Тренер рассказал, что достигая совершеннолетия, некоторые спортсмены совершают ошибки, считая сами себе хозяевами, уходят из спорта.

"Это самая больная тема. Я более серьезно только сейчас столкнулся с ней. Таких, как Тельман (Тельман Мамедов - трехкратный чемпион мира по карате кекусинкай ред.), у меня было человек 20 хороших спортсменов. Я тренирую их около 15 лет. Они сейчас переходят во взрослую категорию. Многие юноши считают, что сами себе хозяева, и с ними тяжело. Но в моем зале немного другие порядки. Тренируясь в России, мы придерживаемся поведенческих норм, что у нас на Кавказе. Родители даже просят, чтобы я воспитывал ребят именно так. Из 20 человек примерно пятеро-шестеро ушли из спорта, но двое из них вернулись снова", - рассказал Исмаилов.

Он отметил, что благодаря спорту, некоторые из его воспитанников выбирают учебу, а затем работу в силовых структурах. По мнению тренера, в спорте очень важен характер, так как слабый не выдержит таких нагрузок.

Полную версию беседы слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

С 29 июля в городе Очамчыра проходят учебно-тренировочные сборы по карате кекусинкай. Их проводит тренер высшей категории России, главный тренер Волгоградской области по карате кекусинкай и кикбоксингу, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу Рамиль Исмаилов.

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