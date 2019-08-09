Тренер Исмаилов о переходе от юношеского спорта к взрослому: больная тема

Тренер рассказал, что достигая совершеннолетия, некоторые спортсмены совершают ошибки, считая сами себе хозяевами, уходят из спорта.
"Это самая больная тема. Я более серьезно только сейчас столкнулся с ней. Таких, как Тельман (Тельман Мамедов - трехкратный чемпион мира по карате кекусинкай ред.), у меня было человек 20 хороших спортсменов. Я тренирую их около 15 лет. Они сейчас переходят во взрослую категорию. Многие юноши считают, что сами себе хозяева, и с ними тяжело. Но в моем зале немного другие порядки. Тренируясь в России, мы придерживаемся поведенческих норм, что у нас на Кавказе. Родители даже просят, чтобы я воспитывал ребят именно так. Из 20 человек примерно пятеро-шестеро ушли из спорта, но двое из них вернулись снова", - рассказал Исмаилов.
Он отметил, что благодаря спорту, некоторые из его воспитанников выбирают учебу, а затем работу в силовых структурах. По мнению тренера, в спорте очень важен характер, так как слабый не выдержит таких нагрузок.
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С 29 июля в городе Очамчыра проходят учебно-тренировочные сборы по карате кекусинкай. Их проводит тренер высшей категории России, главный тренер Волгоградской области по карате кекусинкай и кикбоксингу, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу Рамиль Исмаилов.
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