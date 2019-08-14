Чкадуа о своем фильме "Выбор камня": первый опыт переосмысления войны

По словам режиссера, идея снять фильм к нему пришла давно. В основе картины события, которые имели место на войне.

"Конечно, не с теми героями, но фабула взята из реальности. Затем я решил сделать притчу, потому что история располагает к этому жанру. Это мой первый опыт переосмысления войны. Может, он у нас немного затянулся, если брать в качестве примера Великую Отечественную войну или Первую мировую войну. Есть период 15-20 лет, когда приходит осознание через фильмы, литературу и другие художественные жанры", - сказал Чкадуа в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Он сообщил, что в картине есть фразы из Тарковского, Чаплина, Камю – это те имена, творчество которых близко режиссеру.

"В первой работе всегда хочешь сделать все, что максимально накопилось. Замысел созрел давно, но не чувствовал уверенности, в том, чтобы решить эту задачу", - сказал Чкадуа.

Премьерный показ фильма Ибрагима Чкадуа "Выбор камня" состоится на Абхазском телевидении и канале "Абаза-ТВ" 14 августа – в день начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

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