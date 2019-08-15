Кварчия об отмене вывозных пошлин на фундук в Абхазии: эффект будет не сиюминутным

Предприниматель Абессалом Кварчия в эфире радио Sputnik прокомментировал решение Кабинета Министров страны об отмене вывозных пошлин на фундук и поделился своим видением того, какой эффект это решение может дать.

Кабинет Министров Абхазии отменил вывозные пошлины на фундук, соответствующее постановление подписал премьер-министр Валерий Бганба, сообщается на сайте Кабмина.

"Это решение минимизирует издержки на внешнем рынке. Это влияет на формирование конечной цены и способствует укреплению позиций на внешнем рынке, увеличению конкурентноспособности нашей продукции. Это будет иметь большой эффект. Когда пошлины были введены, у нас ослабли позиции, мы потеряли российский рынок. Сейчас тихо-тихо мы восстановим наши позиции. Наши многие бывшие контрагенты уже звонили, интересовались", - рассказал Кварчия.

Он напомнил, что был период, когда поставщиком 80 процентов ореха фундука в Россию являлась Абхазия.

"Но уже два года наши поставки равны нулю. Получить такой большой рынок не так просто, а потерять элементарно. Это рана, которая еще будет заживать. Эффект не будет сиюминутным… Фундук – это серьезная социально значимая культура, особенно для восточной Абхазии с ее депрессивной экономикой. Это хороший, добрый шаг. Со временем появятся новые игроки. Эта отрасль должна быть инвестиционное привлекательной, но если мы будем ее грузить пошлинами, другими платежами, никому она не будет интересна", - считает Абессалом Кварчия.

26 июля 2018 года Кабмин внес изменение в постановление "О ставках таможенных пошлин", размер пошлины на вывоз килограмма ореха в скорлупе составил 5 рублей, за килограмм очищенного - 10 рублей.

Читайте также: