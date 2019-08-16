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Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба об опере "Богема" в РУСДРАМе: подарила ощущение духовного очищения

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Историческим событием для Абхазии назвал в эфире радио Sputnik Абхазия гендиректор РУСДРАМа состоявшийся накануне в Русском театре оперный спектакль "Богема".

Спектакль "Богема" по оперному произведению итальянского композитора Джакомо Пуччини прошел в рамках пятого, юбилейного фестиваля GRAND OPERA GALA .

"Впервые в истории Абхазии в полном объеме была представлена знаменитая опера Джакомо Пуччини "Богема" – это шедевр классической музыки. Это на самом деле историческое событие. И мне кажется, что это событие останется в памяти, в сердцах и душах всех зрителей, которые вчера до отказа заполнили наш зрительный зал", - сказал Хинтба.

Он также отметил, что зрителей потряс драматический талант абхазских артистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Подарок для абхазского зрителя: в РУСДРАМе показали "Богему"

"Я видел выходящих из зала людей со слезами на глазах. Это было удивительное событие, которое создало ощущение духовного очищения, просветления, которое возникло у всех, кто был в нашем театре", - рассказал Ираклий Хинтба.

Гендиректор РУСДРАМа выразил уверенность, что в следующем году билеты на  GRAND OPERA GALA будут разлетаться в одно мгновение после поступления в продажу.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия 16 августа в 18 часов 30 минут. 

Фестиваль GRAND OPERA GALA проводится совместно с Министерством культуры и историко-культурного наследия Абхазии. GRAND OPERA GALA с участием абхазских оперных исполнителей впервые прошел на сцене Абхазского драматического театра в 2015 году.

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Теги:
Ираклий Хинтба, РУСДРАМ


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