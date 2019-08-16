Хинтба об опере "Богема" в РУСДРАМе: подарила ощущение духовного очищения

Историческим событием для Абхазии назвал в эфире радио Sputnik Абхазия гендиректор РУСДРАМа состоявшийся накануне в Русском театре оперный спектакль "Богема".

Спектакль "Богема" по оперному произведению итальянского композитора Джакомо Пуччини прошел в рамках пятого, юбилейного фестиваля GRAND OPERA GALA .

"Впервые в истории Абхазии в полном объеме была представлена знаменитая опера Джакомо Пуччини "Богема" – это шедевр классической музыки. Это на самом деле историческое событие. И мне кажется, что это событие останется в памяти, в сердцах и душах всех зрителей, которые вчера до отказа заполнили наш зрительный зал", - сказал Хинтба.

Он также отметил, что зрителей потряс драматический талант абхазских артистов.

"Я видел выходящих из зала людей со слезами на глазах. Это было удивительное событие, которое создало ощущение духовного очищения, просветления, которое возникло у всех, кто был в нашем театре", - рассказал Ираклий Хинтба.

Гендиректор РУСДРАМа выразил уверенность, что в следующем году билеты на GRAND OPERA GALA будут разлетаться в одно мгновение после поступления в продажу.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия 16 августа в 18 часов 30 минут.

Фестиваль GRAND OPERA GALA проводится совместно с Министерством культуры и историко-культурного наследия Абхазии. GRAND OPERA GALA с участием абхазских оперных исполнителей впервые прошел на сцене Абхазского драматического театра в 2015 году.

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