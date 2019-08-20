Дзыба о браконьерстве в лесах Абхазии: установленными штрафами не напугать

В Абхазии начался охотничий сезон 2019-2020 годов.

Согласно действующему Административному кодексу Абхазии в части охраны животных, есть статья "Нарушение правил охоты и рыболовства", в которой максимальные штрафные санкции предусмотрены в размере до трех тысяч рублей. Если нарушение, которое мы фиксируем, по своей значимости является грубым нарушением, превышающим штрафные санкции, то такие дела мы передаем в Экологическую прокуратуру. Там вопрос уже будет стоять об уголовной ответственности или о других мерах взыскания. Есть еще разработанные Кабинетом Министров таксы – компенсация за нанесенный ущерб… Конечно, эти суммы небольшие, и вряд ли мы ими сможем напугать браконьеров, но это то, что мы сегодня имеем. Но мы понимаем, что нужно ужесточать наказания, потому что, хотя большинство охотников являются законопослушными, есть и те, кто грубо нарушают действующие правила. К таким людям надо применять более жесткие меры взыскания", - считает Дзыба.

Охотничий сезон на территории Абхазии официально установлен на период с 17 августа 2019 года по 15 марта 2020 года.

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