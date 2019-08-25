Ковитиди: в Абхазии выборы президента проходят открыто и демократично

Член Совета Федерации России по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, которая в составе делегации российских наблюдателей, в интервью радио Sputnik Абхазия отметила, что никаких существенных нарушений в ходе голосования на выборах президента Абхазии не выявлено.

Выборы проходят достаточно открыто, демократично сказала Ковитиди в эфире радио Sputnik Абхазия.

"Мы с коллегами посетили уже шесть избирательных участков в Сухуме, в Гудауте и в Новом Афоне. Выборы проходят сегодня достаточно открыто, демократично. Мы видим состязание, которое является основой демократического процесса, формирование которого сегодня происходит в Абхазии. В период осуществления нами наших функций, функций наблюдателей, никаких существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не установлено. У нас планируется еще посещение ряда избирательных участков. Мы твердо уверены, что происходящее сейчас, наблюдение за выборами, являются прозрачным способом поддержки и развития демократии и прав человека в Абхазии", - сказала Ковитиди.

Мы заинтересованы в том, чтобы Абхазия развивалась, чтобы была политическая, экономическая стабильность в стране, подчеркнула Ковитиди.

"Для нас абхазский народ - это дружеский народ, Апсны - Страна души - нам понятна и близка. Мы заинтересованы в том, чтобы Абхазия развивалась, чтобы была политическая, экономическая стабильность в стране. России важен выбор абхазского народа, чтобы никто не мог вмешиваться в вопросы суверенного государства, чтобы никто не мог навязывать свою волю. Сегодня голосует народ Абхазии, и мы твердо уверены в том, что выборы пройдут в правовом поле, на основании демократического выбора народа Абхазии", - сказала Ковитиди.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

В республике открылись 152 избирательных участка в 35 избирательных округах, они будут работать с 8:00 до 20:00. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске.

На пост главы республики претендуют девять кандидатов: Рауль Хаджимба, Алхас Квициния, Олег Аршба, Астамур Тарба, Алмас Джапуа, Леонид Дзапшба, Шамиль Адзынба, Астамур Какалия, Артур Анкваб.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

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