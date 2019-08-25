"Увидеть новую Абхазию": как голосовали в Москве

Проголосовать за кандидатов на выборах президента абхазские граждане могли и в столице России. Sputnik Абхазия ознакомился с работой московского избирательного участка.

Sputnik, Лев Рыжков

Участок №4, относящийся к шестому избирательному округу Абхазии, расположен в центре Москвы на улице Донской. С восьми часов утра сюда начали приходить граждане республики.

"Я хочу, чтобы новый президент Абхазии установил в стране порядок, - рассказала журналист, кавалер ордена Леона Татьяна Шутова. – Чтобы он вел борьбу с криминалитетом. Надо с этим бороться. Я понимаю, что это – шлейф войны, что это – проблемы воспитания молодого поколения. Хочется, чтобы абхазские старейшины и родители больше работали с молодежью. Президент должен быть очень строгим. Вот мое главное пожелание. А остальное прекрасно и так".

© Sputnik / Кирилл Каллиников Выборы президента Абхазии в Москве

"Пожелания новому президенту? По мелочам. Тротуары надо чистить, а мужчинам бриться (я и про себя говорю). Остановить "гастролеров" из Ростова, которые воруют на пляжах. Навести порядок, дисциплину, чтобы Абхазия была абсолютно радостной, абсолютно безопасной, потому что благополучие туристов важно. Ведь это главный доход республики. И желаю еще работать над поисками нефти. Потому что тогда Абхазия станет не страной, а державой", - отметил академик Абхазской Академии наук, профессор Института нефти и газа имени И.М. Губкина Павел Флоренский.

На высочайшем уровне

На участке и рядом с ним очень многолюдно. Как сообщил председатель участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия, к полудню проголосовало около двухсот человек. Сделать свой выбор приходят люди разных национальностей – абхазы, мегрелы, русские. На участке можно увидеть стариков, молодых людей в деловых костюмах.

Были среди избирателей и официальные лица. Например, пришла отдать свой голос заместитель министра юстиции Республики Абхазия Динара Папба.

"Я приехала в Москву по семейному делу, - рассказала Sputnik Абхазия Динара Папба. – Помогаю обустроиться младшей дочери, которая поступила в медицинский вуз. Так что выполняю свой гражданский долг здесь. В Москве я голосую впервые. Отмечу, что атмосфера на участке хорошая, праздничная. Явка высокая, чему я не удивлена, поскольку абхазы – взрослые, ответственные люди. Организовано все тоже на высочайшем уровне".

© Sputnik / Кирилл Каллиников Выборы президента Абхазии в Москве

В день выборов президента в Москву прибыли наблюдатели от семи кандидатов. Для обеспечения безопасности участок внутри охраняют милиционеры из Абхазии, а их и российские коллеги несут службу по внешнему периметру.

Надежды на новую Абхазию

Голосовать идут целыми семьями. Можно встретить и мам с маленькими детьми.

"Я думаю, что всем нам нужно в первую очередь объединиться, - говорит Алиса Габлия. - Очень сильно чувствуется разобщенность в обществе. Очень хочется, чтобы мы поскорее почувствовали, что это все прошло мимо нас, что все это было надуманно, что на самом деле мы можем сообща решать проблемы. И, конечно, надеюсь на лучшее будущее, особенно для наших детей. Потому что они должны, как новое поколение, увидеть новую Абхазию – такую, о которой мечтали мы".

Проголосовал на Донской улице и Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Выборы президента Абхазии в Москве

"Мне бы хотелось, чтобы в ближайшей перспективе жизнь наша была еще лучше, еще краше, чтобы Абхазия процветала и экономически развивалась, - сказал Sputnik Игорь Ахба. - У нас для этого достаточно предпосылок: например, прекрасная курортная сфера. В этом году, кстати, очень большое количество отдыхающих, в первую очередь – из России. Абхазия входит в первую тройку стран, наиболее посещаемых российскими туристами. Все избиратели связывают свои надежды с итогами выборов. Это надежды на лучшую, спокойную, безопасную жизнь".

По состоянию на 16:00 в Москве проголосовало 320 граждан Абхазии. Нарушений наблюдателями не зафиксировано.

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