"Своя правда": вступил в силу второй пакет санкций США по делу Скрипалей

Поводом для введения новых ограничительных мер стало то, что Москва не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, предписанных соответствующим законом

СУХУМ, 26 авг — Sputnik. В полночь вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США из-за инцидента в Солсбери, передает РИА Новости.

Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Также Вашингтон будет препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями, такими как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Кроме того, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях.

Также вводятся ограничения по экспорту продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.

Однако США не воспользовались более жесткими мерами, предусмотренными законом. Так, американские власти могли понизить уровень дипломатических отношений, запретить полеты государственных авиакомпаний (это ударило бы по "Аэрофлоту"), а также любой импорт из России, в том числе нефти и нефтепродуктов. Ограничения распространяются на займы российских ведомств, они не затрагивают займы госкомпаний, хотя многие из них уже находятся под другими санкциями. Ограничения также не касаются участия американских банков в покупках бондов на вторичном рынке суверенного долга России.

Введение второго пакета санкций против России приведет к многомиллиардным потерям для американских банков и компаний, а для США - дальнейшей деформацией репутации на глобальном рынке, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

"У второго пакета санкций есть и другая сторона - кредитные, откровенно политизированные, ограничения для американских банков и компаний. Для них это чревато многомиллиардными потерями, для США - дальнейшей деформацией репутации на глобальном рынке. Режимное вмешательство в свободную финансовую деятельность своих же бизнес-структур выглядит, как минимум, непродуманно", - сказал Зубарев.

По его мнению, в результате пострадают субъекты финансово-кредитной сферы и хозяйственной деятельности, при этом сам повод для продолжения усиления санкций "остается в тени".

"Дело Скрипалей уже стало "черной меткой" в копилке одного премьер-министра, и продолжать эксплуатировать этот повод уже старо, господа", - подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что в сегодняшних условиях России необходимо соблюдать "принцип отзеркаливания" — важны симметричные меры.

"Уверен, что МИД в координации с правительством и министерствами их уже готовит. Кроме того, открытый диктат США в отношении наднациональных институтов не только не допустим, но и опасно провокативен. Фактически, мировым финансовым арбитрам, независимым априори, навязывают "свою правду" без веского юридического основания только потому, что это отвечает интересам и запросам одной страны", - резюмировал депутат.

Первый пакет

Первый пакет ограничительных мер вступил в силу 27 августа прошлого года.

Тогда США ограничили варианты помощи России, допустив только срочную гуманитарную, помощь в виде "продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов".

Также Госдеп перестал выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе или для полетов гражданской авиации.

России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США.

Инцидент в Солсбери

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал.

В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Российская сторона многократно предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Британия проигнорировала это и отказала в доступе к Скрипалям.

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