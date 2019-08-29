Вышинский: при воспоминании о том, как меня поддерживали, поднимается ком в горле

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в интервью своему белорусскому коллеге отметил, что первая ночь после освобождения стала лучшей за последний год с лишним.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в телефонном разговоре принял поздравления с освобождением из-под стражи от руководителя информагентства Sputnik Беларусь Андрея Качуры.

"Спасибо, все хорошо в том смысле, что эта ночь существенно отличается от большинства предыдущих, поскольку я был дома и был на свободе. Это те чувства, которые словами описать трудно. Пока больше эмоций, чем слов", ― сказал Вышинский.

Минувшая ночь, проведенная дома после освобождения, стала "одной из самых лучших ночей за последний год с лишним", добавил Вышинский. Первым делом, попав домой, он "навел небольшой косметический порядок и занялся обыденными вещами".

"Посмотрел, что есть в холодильнике, проверил, что с водой и электричеством, начал осваивать по новой интернет и телефон, поскольку за последний год какие-то навыки утратил", ― отметил журналист.

По словам Вышинского, во время заключения сокамерники и сотрудники СИЗО относились к нему с большим уважением. Что касается самочувствия, то "полтора года не прошли даром, и последствия еще придется оценить", добавил журналист.

"У меня не было серьезного и глубокого медосмотра в последнее время. Пока могу сказать, что чувствую себя нормально, и точно я не нуждаюсь в неотложной медицинской помощи", ― уточнил Вышинский.

В беседе с белорусским коллегой журналист не сдержал эмоций, комментируя акции в его поддержку. Каждая из них имела огромное значение, подчеркнул собеседник Sputnik.

"Огромная благодарность коллегам, друзьям, политикам, общественным деятелям, всем тем, кто после моего задержания говорил о недопустимости нахождения в тюрьме человека, арестованного за свою профессиональную деятельность. Я говорю об этом с трудом, потому что вспоминая все это, поднимается огромный ком в горле", ― сказал Вышинский.

Напомним, накануне Киевский апелляционный суд на заседании освободил из-под стражи руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского под личное обязательство. Журналист обязан по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела Вышинского запланировано на 16 сентября.

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