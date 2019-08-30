Безпалько о сообщениях по обмену пленными на Украине: напоминает рекламу Зеленского

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в эфире радио Sputnik сообщения об обмене заключенными между Россией и Украиной.

По данным украинских СМИ в Киеве ждут самолет с переданными Россией заключенными. Генпрокурор Украины разместил в Facebook сообщение об обмене заключенными. Официально эта информация не подтверждена ни с российской, ни с украинской стороны.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько, комментируя ситуацию, выразил мнение, что такие "информационные вбросы" связаны с определенным психологическим воздействием на украинское общество, чтобы подготовить его к обмену, и к возможному началу диалога с Российской Федерацией.

"В целом мне это больше напоминает рекламу, попытку продемонстрировать еще не состоявшийся обмен, как достаточно высокое достижение нынешнего президента Зеленского. В реальности достижений пока что у него не так уж и много, из того, что он обещал населению. Он смог добиться власти, в том числе через большинство в парламенте, но пока что ни прекращения войны, ни налаживания экономической жизни, налаживания отношений с соседями пока еще не видно. И ему приходится малейшие какие-либо события, которые он может преподнести населению, как достижение, рекламировать максимально. Мне, кажется, этим и объясняется", - сказал Безпалько в эфире радио Sputnik.

Ранее сотрудница Рады Анна Исламова написала в Facebook, что на Украину возвращаются моряки и сотрудники СБУ, задержанные за нарушение границы в Керченском проливе, осужденные в России Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух. Репост сообщения сделал новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.

На прошлой неделе адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми лицами назначен на 28 — 29 августа. В среду адвокат Валентин Рыбин заявил, что дату обмена заключенными перенесли из-за бюрократических процедур.

В свою очередь, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть определенные контакты по подготовке к обмену удерживаемых лиц.

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