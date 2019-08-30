Барциц о работе горячей линии Минтуризма Абхазии: для нас важен каждый турист

Горячая линия министерства по курортам и туризму была создана для того, чтобы жители России, желающие отдохнуть в Абхазии, могли получать правдивую информацию о средствах размещения в республике.

"Информация сразу же оперативно обрабатывается и человек моментально получает ответы по тому или иному отелю, может он там забронировать себе номер либо нет. К тому же часто люди путают понятия "визового режима" и "регистрации по месту пребывания". Например, граждане Казахстана и Белорусии на территории Абхазии могут находится без визы 14 дней, но тем не менее им необходима регистрация. Мы консультируем всех, кто интересуется как они могут пребывать на территории Абхазия. Спектр вопросов большой и на все мы стараемся ответить, потому как нам важен каждый турист и ко всем у нас индивидуальный подход", - подчеркнул Барциц в пресс-центре Sputnik Абхазия.

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Горячая линия министерства по курортам и туризму работает по номеру – 8 800 505 42 40. Она была создана для того, чтобы жители России, желающие отдохнуть в Абхазии, могли получать правдивую информацию о средствах размещения в республике.

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