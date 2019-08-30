Дожди, выборы и горячая линия: Минтуризма Абхазии подвел промежуточные итоги

В 2019 году в отелях и гостиницах Абхазии отдохнули порядка 250 тысяч туристов. Это пока еще не предел, впереди "бархатный" сезон.

О том, как прошел летний сезон для туризма Абхазии, почему есть отставания по сравнению с прошлым годом и что повлияло на сезон, рассказали сотрудники Минтуризма Абхазии в пресс-центре Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Проблемы в небесной канцелярии



Летний сезон в Абхазии подходит к концу, но туристический продолжается. И, тем не менее, уже есть цифры, которые о многом говорят.

Курортный сезон начался хорошо. Отдыхающих в мае 2019 года было на 15 тысяч больше, чем в мае 2018 года. Но затем поток пошел на спад. Это замминистра по курортам и туризму Астамур Барциц связывает с июльскими дождями.

"В июле некоторые директора отелей нам звонили и говорили: "Сделайте что-нибудь с погодой". Если бы Министерство по курортам и туризму могло влиять на погоду… Мы не работаем в канцелярии небесной", – пошутил Барциц.

В августе баланс был восстановлен. Популярностью в 2019 году пользовалась восточная часть страны. Порядка десяти тысяч туристов в неделю посетщали восточные районы. В основном гости республики интересовались святыми местами, железоводородными и радоновыми источниками.

А вот знаменитые "визитки" Абхазии, по данным на 20 августа, туристы посещали меньше, чем в 2018 году. С начала года по 20 августа - 208 тысяч 125 человек. Это на одну тысячу меньше, чем в 2018 году. Рицинский национальный реликтовый парк посетили 305 тысяч человек. Если сравнивать с 2018 годом, то на три тысячи 435 человек меньше.

"Есть небольшое отставание по сравнению с прошлым годом, но как мы понимаем, туризм это такая отрасль, на которую влияют множество факторов. И этот год у нас был весьма погодно не устойчивым. В связи с этим, может быть, сложились такие показатели", – предположил начальник отдела информационного сопровождения и имиджевой политике Минтуризма Саид Аршба.

В целом, по данным на 20 августа 2019 года, в отелях и гостиницах Абхазии отдохнули порядка 250 тысяч туристов. Турсезон стабильный, отставаний нет, подытожил замминистра.

Впереди ожидается "бархатный" сезон, на который в Минтуризма возлагают немалые надежды. По словам Астамура Барциц, на сентябрь забронировано порядка 60-70% мест в отелях республики.

Уловки мошенников не сработали

Замминистра по курортам и туризму отметил, что выборы президента республики никак не отразились на курортном сезоне в Абхазии, так как все прошло в рамках правовых норм.

В 2019 году, как заверил Астамур Барциц, к минимуму свели и проблемы туристов с сотрудниками ГАИ.

"К минимуму было сведено общение туристов, которые приезжают на личном автотранспорте, с сотрудниками ГАИ. Тем самым поток людей, приезжающих на личном автотранспорте, увеличился", – заметил он.

На территории республики работала и горячая линия, которая отвечала на вопросы отдыхающих. По словам начальника отдела информационного сопровождения и имиджевой политике Минтуризма, в 2019 году меньше туристов попались на уловки мошенников.

"В этом году мы создали горячую линию для приезжающих сюда туристов, чтобы они прежде, чем приехать сюда, прежде чем забронировать отель, могли получить как можно больше информации, – напомнил Саид Аршба. – Помимо точных адресов, контактов тех или иных отелей, мы также консультировали людей, какие документы нужны людям для визы, для пересечения границы. Очень много звонков было из Зауралья, Камчатки, дальних районов России. Горячая линия пользуется спросом среди туристов".

Планы на "звезды"

Минтуризма уже строит планы на будущее. В ведомстве хотят составить рейтинг отелей и экскурсионных организаций, предоставляющие услуги туристам.

Мы хотим сделать так, чтобы любой турист смог зайти на наш официальный сайт и узнать, какой рейтинг у отеля и какая экскурсионная компания предоставляет более качественные услуги", – рассказал Астамур Барциц.

В Минтуризма также планируют провести повышение квалификации для сотрудников административного звена отелей, функционирующих на территории Абхазии.

"Это первый шаг для того, чтобы в дальнейшем мы смогли реализовать программу классификации наших отелей. Туристу иной раз непонятна информация, которую предоставляют ему в отеле. Проще ему понять, что у отеля четыре звезды, три звезды и так далее. Но для этого мы первым делом должны провести подготовку кадров. Без их подготовки мы не можем перейти к классификации наших отелей", – объяснил Барциц.

Для повышения квалификации сотрудников административного звена в ведомстве будут привлекать экспертов из России и Турции.

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