Агрба об "Органных вечерах в Пицунде": дуэт из Японии и России – это интересно и необычно

Чем удивят в этом году любителей и гостей организаторы фестиваля "Органные вечера" в Пицунде, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала директор Пицундского концертного зала Гунда Агрба.

С 9 по 13 сентября в Государственном концертном зале Пицундского храма состоится ежегодный Международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде 2019".

В Пицундском храме выступит органистка из Японии Хероко Инуэ в дуэте с саксофонисткой Вероникой Кожухаровой, это будет необычно и интересно для нашего зала, сказала Агрба в беседе на радио.

"У нас будет очень интересный концерт, приезжает к нам органистка из Японии, она является лауреатом международных конкурсов, с ней будет саксофонистка Вероника Кожухарова, она также является лауреатом международных конкурсов. Впервые в нашем зале будет звучать такой дуэт. Это будет интересно и необычно для нашего зала", - отметила Агрба.

По словам директора Пицундского концертного зала Гунды Агрба, все произведения, которые будут звучат на фестивале, знакомы абсолютно каждому.

"Произведения будут знакомые и простому обывателю, приезжают и те, кто не столь разбирается в классической музыке, но эти произведения все на слуху. Интересно будет всем, мы ждем и гостей, и жителей Абхазии. Но очень хотелось бы, чтобы наши местные жители посетили наш фестиваль и оценили бы по достоинству акустику зала и, вообще, качество наших концертов", - сказала Агрба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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