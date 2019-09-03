Пиканин о дзюдоистах Абхазии: уровень подготовки оставляет желать лучшего

Главный специалист по международным связям при Госкомспорте Абхазии, председатель Федерации дзюдо Абхазии в интервью радио Sputnik Михаил Пиканин рассказал о семинарах, которые были проведены для тренеров и судей и о том, что они выявили.

Федерация дзюдо Абхазии существует уже 20 лет. По словам председателя Федерации Михаила Пиканина, чтобы улучшить результаты в этом виде спорта, были проведены семинары по повышению квалификации для тренеров. В Абхазию приехали судья Международной категории, обладатель 6-го Дана Михаил Алимов и эксперт высшей категории Федерации дзюдо России, обладатель 4-го Дана Сергей Бондарев.

"Одна из целей семинара была не только дать знания тренерскому составу, а посмотреть, что они собой представляют. На сегодняшний день, конечно, надо понимать, что если мы позиционируем себя как национальная сборная страны, которая претендует на участие в международных стартах, то с этой точки зрения, уровень подготовки наших тренеров и спортсменов оставляет желать лучшего. Мы пока еще слабы для того, чтобы выглядеть красиво на международных стартах, то есть чемпионатах Европы, мира и так далее", - сказал Пиканин.

Более подробно беседу можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

По результатам семинаров прошла государственная аттестация. Госкомитет по спорту и физической культуре Абхазии совместно с Федерацией дзюдо Абхазии и Федерацией дзюдо России аттестовали семь судей и восемь тренеров, занимающихся со спортсменами до 13 лет. Всего в Абхазии работают 15 тренеров и 9 судей по дзюдо.

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