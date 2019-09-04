Директор о ремонте в Гагрской школе: держим процесс на контроле и надеемся на погоду

Ремонтные работы в Гагрской школе длятся на протяжении двух лет.
"Работы идут очень активно. На протяжении двух лет, пока идет капитальный ремонт Гагрской школы №1, мы постоянно держим этот процесс на контроле. Более того, с нашей стороны по ходу ремонта были какие-то рекомендации совместно с районным отделом образования, и все эти рекомендации были приняты и учтены", - рассказала Хана Гунба.
По словам директора школы, очень многое зависит от погодных условий.
"Я бы хотела, чтобы школа была сдана в период осенних каникул. Строители дают такую надежду. Если будут погодные условия, если не будет задержек с финансированием. Но в любом случае до конца текущего календарного года школа будет сдана", - рассказала Хана Гунба.
На протяжении двух лет, пока ведется капремонт в школе, занятия с детьми проходят в здании школы искусств.
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