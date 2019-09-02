По европейским стандартам: школу в Лыхны открыли после ремонта

Ремонт Лыхненской школы имени Платона Шакрыл начался в 2017 году, на восстановление здания было выделено более 113 миллионов рублей.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik, Сария Кварацхелия. Лыхненская школа открылась после ремонта, сообщает корреспондент Sputnik с места события.

Во дворе школы провели торжественную линейку, посвященную началу нового учебного года. На открытие учебного заведения приехали президент Рауль Хаджимба и министр образования Адгур Какоба.

По словам завуча Инги Тария, в школе обучается порядка 150 учеников. В первый класс пошли 15 детей.

"Дети у нас замечательные, все они воспитанные, есть стремление получить новые знания. Педагогический коллектив полный, есть учителя по всем предметам. Каждый на своем месте", - подчеркнула Инга Тария.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Открытие школы в Лыхны

Учителя довольны проведенным в здании ремонтом.

"Сегодня у меня такое чувство, будто сама впервые иду в школу. Испытываю двойную гордость. Я сама окончила эту школу, после начала здесь работать. И уже 18 лет здесь преподаю. В послевоенное время нам приходилось работать в очень тяжелых условиях. Отапливали классы дровяными печками. Сегодня мы пришли в обновленную школу, которая соответствует всем европейским стандартам. Мы долго ждали этого", - отметила учительница Щазина Микадзе.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Открытие школы в Лыхны

Ученица 11 класса Камилла Чичба отметила, что открытие школы после ремонта для учащихся - радостное событие.

"Я безумно рада, что открыли нашу школу. Наконец-то, мы будем учиться в хороших условиях. Отремонтировали очень хорошо. Теперь наша школа не мрачная, напротив, такая веселенькая получилась. Сейчас я испытываю гордость за свое село, за школу", - призналась Камилла Чичба.

Здание Лыхненской средней школы было открыто в 1981 году. С тех пор в школе не проводился капитальный ремонт. После Отечественной войны Народа Абхазии здание пришло в удручающее состояние, стены сыпались, кабинеты отапливались дровяными печками.

Из-за состояния Лыхненской школы раньше многие родители отправляли детей учиться в другие учебные заведения. Новое здание школы рассчитано на 800 учеников.

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