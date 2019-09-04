Захарова об искажении западом итогов Второй мировой: СССР удерживал мир от полного одичания

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ярчайшим примером переписывания истории мероприятия в Польше, приуроченные к 80-летию с начала Второй мировой войны.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, пригласив своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.

Захарова отметила, что "все послевоенное время Советский Союз, его союзники удерживали мир от глобальной катастрофы и полного одичания, удерживали эту экспансию, которую всеми силами старались реализовать вожди либерального миропорядка".

"Процесс деколонизации. Какое отношение либеральный миропорядок имел к этому процессу? ...Именно Советский Союз придал импульс процессам деколонизации в Азии, Африке, Латинской Америке. И также поддерживал региональную безопасность в Европе и при этом одновременно воссоздавал своими силами экономическую инфраструктуру стран, разрушенных войной. Об этом не хотят помнить, это неинтересно, потому что это полностью перечеркивает миф о том самом либеральном миропорядке и тех благах, которые он принес человечеству. А нужно было бы напоминать, и мы будем. Раньше стеснялись, но после той вакханалии, которая была в Варшаве, у нас другого варианта нет. Мы призываем наших западных партнеров прекратить искажать исторические факты, отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы, руководствоваться в своих оценках международным правом, в котором итоги Второй мировой войны закреплены однозначно. В наших общих интересах максимально деполитизировать дискуссии на темы из нашего недавнего исторического прошлого и перевести их в русло профессионального диалога ученых-историков", - подчеркнула официальный представитель МИД России в среду на брифинге.

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