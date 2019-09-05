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Черкезия о жилищной госпрограмме в Абхазии: вначале в нее никто не верил

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Начальник правового отдела Министерства труда, занятости и социального обеспечения республики Ромео Черкезия в интервью Sputnik Абхазия рассказал, как государственная жилищная программа способна решить проблему обеспечения жильем нуждающиеся семьи и отчего зависит ее эффективность.

В 2019 году в Абхазии начали действовать две целевые жилищные программы, направленные на обеспечение жильем наиболее уязвимых и нуждающихся в жилье категорий граждан. Одна из них — государственная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия", вторая программа — "Жилище 2021". 

Как отметил в интервью Sputnik Абхазия начальник правового отдела Министерства труда, занятости и социального обеспечения республики Ромео Черкезия, эффект этой программы зависит от финансирования.

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Под крышей дома своего: как в Абхазии реализуют жилищные госпрограммы

"Насколько эффективно это все будет? Программа работает первый год, девятый месяц, и положительная динамика уже ощутима. Ранее подобных программ не было. Были отдельные моменты, когда граждан обеспечивали жилплощадью или предоставляли финансовую помощь на приобретение жилья, но целевых программ не было. Эта программа уже показала свою эффективность – уже 12 семей приобрели собственное жилье. Заявлений очень много, особенно от молодых семей. Из-за того, что программы ограничены финансами, всем сразу помощь мы оказать не можем. Если бы было больше заложено финансирование, то на этот момент мы смогли бы рассмотреть заявление не от 54 семей, а от большего количества… Эффект от программы уже есть. Поначалу никто не верил, что такое возможно, что такое происходит, но когда пошла выдача финансовой помощи, объем заявлений от граждан стал в разы больше", - рассказал Черкезия.

Черкезия напомнил, что жилищная целевая программа в Абхазии рассчитана на три года.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
жилье, Абхазия


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