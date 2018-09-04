Нежилое жилье: почему семьи в Абхазии не пользуются квартирами от государства

О том, как молодые семьи, которым выдали квартиры в Сухуме в 2016 году, обустраивают свое жилье, почему из десяти семей только пять заселились в новые квартиры, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Два года спустя

В 2016 году десять молодых семей, проживающих в Сухуме, получили квартиры в недостроенном многоквартирном доме на Маяке. Такое решение было принято руководством республики после того, как отчаявшиеся люди захватили одну из многоэтажек в Новом районе столицы. Молодые семьи требовали решения жилищных проблем, так как им приходилось оплачивать съемные квартиры и при этом еще обеспечивать детей.

© Sputnik Бадрак Авидзба Дом для молодых семей

Дом, который предоставили молодым семьям, был на балансе Фонда репатриации, и изначально к нему не были подведены водоснабжение, канализация, электричество.

Все это появилось позже.

Прошло два года с момента предоставления жилья, и половина семей все еще не живет в квартирах. Нет денег для завершения ремонтных работ.

"Квартирный переполох": жилищная программа вызвала споры в Кабмине>>

Тимур Агухава, отец двоих детей, с момента получения жилья часть своей зарплаты тратит на ремонт государственной квартиры, продолжая снимать жилье. О новоселье пока говорить рано.

© Sputnik Бадрак Авидзба Дом для молодых семей

"Мне очень помогли на работе, благодаря им сделана немалая часть внутренних работ, помогает отец, многое я делаю своими руками, так как не боюсь никаких трудностей. Я мечтал иметь крышу над головой вне зависимости от ее состояния", — признался Агухава.

В квартире Тимура уже сделаны кухня, ванная, коллеги подарили часть мебели.

"Мой работодатель сказал, что надо мне помочь, и ребята помогли мне, за что им огромное спасибо. Я пока не знаю, когда смогу заселиться сюда с семьей, так как еще многое что нужно сделать, это большие затраты", — сетует он.

Точка кипения: как долго многоэтажки в Гагре выдержат без воды>>

Картон вместо пола

Семья Какалия с двумя детьми первой переехала в дом на Маяке. Продолжать снимать жилье они уже не могли.

"Тут ничего не сделано, мы сами провели воду и свет, живем в пыли и грязи, нет площадки. Ни от кого нет помощи", — сказала Эльвира Какалия.

Внутри условия желают оставлять лучшего, на бетонном полу по всей квартире лежит картон.

© Sputnik Бадрак Авидзба Картон на полу

"У нас много проблем — нет канализации, вся вода поступает в подвал, мы не знаем куда обращаться, потому что дом не стоит ни на чьем балансе. Вот мы постелили картон, внизу бетон, который мы сами заливали", — говорит мать двоих детей.

По ее словам, они зашли в квартиру, в которой не было ни окон, ни дверей. В доме сыро, дети часто болеют.

© Sputnik Бадрак Авидзба Дом для молодых семей

"Раньше мы снимали жилье, но с двумя детьми делать это очень тяжело, муж один работает, так как я с детьми не могу выйти на работу", — объясняет она.

Жильцы опасаются за своих детей – на балконах нет перил.

"Мы закрываем окна и двери, чтобы, не дай бог, дети не вышли на балкон, вот вы видите, что нет перил. У нас общий балкон, даже нет перекрытий между квартирами. Вообще, дома сдают под ключ, у нас, вы видите, ничего нет, а то, что есть, делали своими усилиями", — устало говорит Какалия.

Квартирный вопрос: Общественная палата Абхазии обсудила проблемы в жилищном праве>>

Мусор в подвале

Рабочие оставили после себя груды мусора в подвале.

"В подвале просто ужас, там столько мусора и крыс, мы опасаемся, что они могут разносить различные болезни", — говорит одна из жительниц дома.Во дворе не лучше. Придомовая территория не обустроена.

© Sputnik Бадрак Авидзба Дети играющие во дворе дома

"Когда начинаются дожди, дом пропитывается сыростью, эта одна из проблем, другая заключается в том, что у всех много детей, и им некуда выйти погулять, двор, конечно, не пригоден для этого", — сказал Тимур Агухава.

Он отметил, что жильцы не получают никакой государственной помощи.

"Сегодня мы не знаем, на ком "висит" дом, потому что администрация города говорит, что дом не на их балансе, также Министерство репатриации говорит, что дом не на их балансе, поэтому невозможно обратиться за помощью к кому-либо", — говорит он.