Такие обстоятельства: депутат Джинджолия о жилищной госпрограмме в Абхазии

В 2019 году в Абхазии начали действовать две целевые жилищные программы, направленные на обеспечение жильем наиболее уязвимых и нуждающихся в жилье категорий граждан. Одна из них — государственная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия", вторая программа — "Жилище 2021".
"Госпрограмма явно недооценена. В ней совершенно четко прописаны исполнители, ответственные лица, источники финансирования, цели, задачи - это очень удобный инструмент", - сказал Джинджолия в беседе на радио.
По словам парламентария, госпрограмму необходимо расширять.
"Мы, когда занялись статистикой, к своему ужасу поняли, что обездоленных людей, на самом деле, очень много. Надо находить новые источники и не просто раздавать квартиры, а принимать взаимно обязывающие вещи. Работы еще очень много", - подчеркнул Джинджолия.
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