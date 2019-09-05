Такие обстоятельства: депутат Джинджолия о жилищной госпрограмме в Абхазии

О том, как реализуются государственные программы, по которым граждане страны получают жилье, в беседе на радио Sputnik рассказал депутат Народного Собрания Абхазии Алхас Джинджолия, который также входит в состав комиссии по отбору заявителей.

В 2019 году в Абхазии начали действовать две целевые жилищные программы, направленные на обеспечение жильем наиболее уязвимых и нуждающихся в жилье категорий граждан. Одна из них — государственная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия", вторая программа — "Жилище 2021".

"Госпрограмма явно недооценена. В ней совершенно четко прописаны исполнители, ответственные лица, источники финансирования, цели, задачи - это очень удобный инструмент", - сказал Джинджолия в беседе на радио.

По словам парламентария, госпрограмму необходимо расширять.

"Мы, когда занялись статистикой, к своему ужасу поняли, что обездоленных людей, на самом деле, очень много. Надо находить новые источники и не просто раздавать квартиры, а принимать взаимно обязывающие вещи. Работы еще очень много", - подчеркнул Джинджолия.

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