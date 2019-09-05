Арсалия о "Пролетном гусе" в РУСДРАМе: приезд МХТ в Сухум - историческое событие

11 и 12 сентября впервые в Абхазии на сцене театра Искандера пройдут гастроли Московского художественного театра имени А.П. Чехова.

"У наших зрителей будет возможность увидеть замечательный спектакль "Пролетный гусь", который удостоился государственной премии за вклад в развитие театрального искусства", - сказала Арсалия.

Она отметила, что обменные гастроли театров - важная тема повестки культурных сезонов "Россия – Абхазия".

"Наши театры не раз выезжали. В московском театре "Et Cetera" проходили гастроли Абхазского театра, РУСДРАМ не первый год участвует в программе Министерства культуры РФ Большие гастроли. Нам важно, чтобы обмены театральными гастролями были ежегодной традицией, потому что сегодня это совсем не просто, они связаны с определенными затратами, организацией этих мероприятий. И для нас историческое событие - приезд одного из лучших московских театров к нам в рамках культурных сезонов", - сказала Арсалия.

По ее мнению, спектакль "Пролетный гусь", с которым приезжает МХТ имени Чехова будет интересен зрителю.

"Тема "Пролетного гуся", думаю, очень интересная и актуальная. Человек и пространство жизни, вечные вопросы, которые возникают… Мне кажется, к нашей сегодняшней действительности в этом спектакле будут какие-то ответы, параллели для абхазского зрителя. Мы очень рады, что в этом году у нас есть возможность принимать в Сухуме один из лучших театров Москвы, на репертуаре которого выросло не одно поколение артистов. И я думаю, что зритель должен туда прийти и сам сделать выводы", - сказала Арсалия.

Спектакль "Пролетный гусь", поставленный по произведениям Виктора Астафьева (рассказы "Пролетный гусь" и "Бабушкин праздник"), вошел в золотую коллекцию МХТ и стал классикой. Режиссер Марина Брусникина в 2004 году получила за него Государственную премию РФ, а в 2010 – орден "За заслуги перед Отечеством".

Читайте также: