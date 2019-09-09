Чесноков: Гагулия нет, но его работа по развитию отношений Абхазии с Африкой продолжается

Участие в выборах в Абхазии в качестве международных наблюдателей уже стало традицией для представителей Ганского фонда регионального развития, рассказал Сергей Чесноков.

"Почему Абхазия? Так получилось, что 8 сентября была годовщина со дня скоропостижной гибели Геннадия Гагулия. На посту премьер-министра республики он работал с континентом Африка, чтобы Абхазию признавали на международном уровне. И так произошло, что именно Гана - одна из перечня стран, которые откликнулись на его просьбу продолжать работу. Гагулия нет уже год, но связи не обрываются, и все равно ведутся переговоры об открытии Торгово-промышленной палаты, о торгово-экономическом сотрудничестве. И наш представитель Ганского фонда был в Абхазии на выборах президента в 2014 году, давал заключение. И вот решили продолжить эту традицию посмотреть на демократичность выборов в Абхазии, как уже самостоятельного государства. Мы все эти мировые вопросы отслеживаем и хотим, чтобы Африка участвовала в событиях не только с Россией, но и со странами, которые благоприятно относятся к России. Абхазия - родственная страна, поэтому мы участвуем в этих выборах в качестве международных наблюдателей", - отметил Чесноков.

Ганский Фонд регионального развития создан в 2013 году для продвижения в африканскую республику Гана иностранных инвестиций, оказания помощи инвесторам и другим заинтересованным лицам в реализации своих проектов в Гане, по созданию совместных предприятий и для рекомендаций тем, кто хочет посетить Республику Гана, а также ознакомиться с культурой и бытом ее народов, природой и живописными местами страны, ощутить на себе дружеское расположение жителей Ганы.

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