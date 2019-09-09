Кондратьев о выборах в Абхазии: сделали новый шаг в отношениях между Россией и Абхазией

По предварительным данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов президента Абхазии.

За ходом выборов президента Абхазии следили 12 международных наблюдателей.

Своими эмоциями после посещения избирательных участков в Абхазии поделился наблюдатель от международного комитета Совета Федерации России Алексей Кондратьев.

"Самое приятное, когда подходят люди и говорят, хорошо, что мы все вместе, и русские, и абхазы, участвуем в этом мероприятии, потому что для нас это действительно общее дело. Для Абхазии это очень важный аспект. Общение (с избирателями – ред.) вызывало личные приятные эмоции. Здорово понимать, что мы действительно братские народы, сродненные столетиями, и это ощущения будоражило сердце. Я думаю, что эти выборы сделали новый шаг в дальнейших взаимоотношениях России и Абхазии", - отметил Кондратьев.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендовали действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

Предварительные итоги голосования во втором туре выборов президента Абхазии ЦИК объявил в понедельник 9 сентября.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

Читайте также: