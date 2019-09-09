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© Sputnik / Томас Тхайцук

Кондратьев о выборах в Абхазии: сделали новый шаг в отношениях между Россией и Абхазией

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Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (55)
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Насколько важно России и Абхазии развивать взаимоотношения, в эфире радио Sputnik рассказал наблюдатель от международного комитета Совета Федерации России Алексей Кондратьев.

По предварительным данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба победил во втором туре выборов президента Абхазии.

За ходом выборов президента Абхазии следили 12 международных наблюдателей.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Центризбирком огласил официальные результаты выборов президента Абхазии

Своими эмоциями после посещения избирательных участков в Абхазии поделился наблюдатель от международного комитета Совета Федерации России Алексей Кондратьев.

"Самое приятное, когда подходят люди и говорят, хорошо, что мы все вместе, и русские, и абхазы, участвуем в этом мероприятии, потому что для нас это действительно общее дело. Для Абхазии это очень важный аспект. Общение (с избирателями – ред.) вызывало личные приятные эмоции. Здорово понимать, что мы действительно братские народы, сродненные столетиями, и это ощущения будоражило сердце. Я думаю, что эти выборы сделали новый шаг в дальнейших взаимоотношениях России и Абхазии", - отметил Кондратьев.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 8 сентября. На пост главы республики претендовали действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и глава оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

Предварительные итоги голосования во втором туре выборов президента Абхазии ЦИК объявил в понедельник 9 сентября.

Все о выборах президента Абхазии - в спецпроекте Sputnik Абхазия>>

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Темы:
Второй тур выборов президента Абхазии - 2019 (55)
Теги:
Совет Федерации РФ, Алхас Квициниа, Рауль Хаджимба, выборы президента Абхазии


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