Алхас Квициниа 10 сентября оспорит итоги выборов в Верховном суде

Накануне выборов ЦИК Абхазии принял решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов. По предварительным данным, победил Рауль Хаджимба.

СУХУМ, 9 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Предвыборный штаб Алхаса Квициниа обратится в Верховный суд Абхазии 10 сентября с требованием проверить законность решения Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборов страны, сказал в интервью Sputnik кандидат в президенты Абхазии Алхас Квициниа.

"Мы считаем, что решение ЦИК республики не соответствует закону о выборах", - подчеркнул он.

Ссылаясь на закон о выборах президента страны, он отметил, что кандидат в президенты должен набрать больше голосов, чем отдано в сумме за его оппонента и "против всех".

"Я мог бы не настаивать, но больше чем уверен, что оппонент настаивал бы, потому что того требует закон", - заметил он, отвечая на вопрос, стал бы он опротестовывать предварительные итоги выборов в случает своей победы.

Накануне выборов Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение, что во втором туре выборов президента страны победитель определится простым большинством голосов.

19 статья закона "О выборах президента Республики Абхазия" вызвала различные толкования. В ней четко не прописано, как следует определять победителя во втором туре. После консультаций с представителями избирательных штабов ЦИК Абхазии решил, что победитель определяется простым большинством голосов.

Ранее глава ЦИК Тамаз Гогия отмечал, что для того чтобы решить проблему толкования закона, ЦИК обращался в Парламент, Конституционный и Верховные суды республики.

"Народное Собрание находится в отпуске, в ответном письме Парламента была ссылка на 15-ю статью закона "О выборах депутатов Народного Собрания - Парламента Абхазии", согласно которой ЦИК дает инструкции по вопросам применения этого закона", - сказал Гогия.

По данным Центризбиркома, Рауль Хаджимба набрал 47,38% голосов. Его оппонент Алхас Квициниа – 46,19% голосов. Квициниа не признал результатов выборов и намерен оспаривать их в суде.

Окончательные итоги выборов президента Абхазии ЦИК обнародует в течение трех дней.

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