Пилия: политическую элиту в Абхазии необходимо готовить

Центризбирком Абхазии огласил официальные результаты выборов президента страны 9 сентября. На пост президента республики претендовали девять кандидатов.

"К большому сожалению, элита сама по себе не готовится, она должна формироваться из нашей среды. Политическую элиту нужно формировать годами и годами. С одной стороны, мы вышли из постсоветской системы, где была налажена система формирования элиты и номенклатуры, а с другой стороны, мы вышли из войны, после которой лучшая наша часть или выехала, или этих людей уже просто нет. Поэтому наша власть в будущем в течение пяти лет должна сделать все, чтобы формировать элиту - надо уметь подобрать образованных людей, уметь подобрать людей из различных областей. Пусть будут госслужащие, пусть будут из парламента, пусть будут из любой области нашей жизни, но чтобы, когда этот человек подал документы на пост главы государства, все бы сказали, что он авторитет и заслуживает это. Так, медленно, пошагово необходимо формировать элиту. Это очень долгий и тяжелый процесс. Представитель элиты должен уметь дискутировать, уметь говорить, доказывать свою правоту и при этом делать все лаконично, корректно и быстро. А это стиль речи, умение мыслить, умение дискутировать, умение уважать оппонента, но при этом его "сажать на место", "ловить". Всеми этими премудростями должен владеть будущий президент", - подчеркнула Пилия.

Далила Пилия с сожалением говорит о том, что в Абхазии нет стилистов и имиджмейкеров.

"Имеет большое значение, как кандидат одет, как он стоит, улыбается, жестикулирует, как работает его лицо. Если он хватается за воротник, за руки, дергается – все это говорит о неуверенности, о неумении, об отсутствии определенной школы. Если мы самостоятельное государство, все это нам надо учитывать", - отметила политолог.

За действующего главу государства Рауля Хаджимба проголосовали 39 тысяч 793 избирателей, а за Квициниа - 38 тысяч 766 человек. Итоговая явка на выборах составила 65,99%.

Второй тур президентских выборов прошел в Абхазии в воскресенье 8 сентября. За место боролись действующий президент республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа.

9 сентября предварительные данные от штаба Хаджимба подтвердил и ЦИК Абхазии. Однако с результатами не согласен Алхас Квициниа, который заявил, что будет оспаривать итоги второго тура выборов в Верховном суде Абхазии.

Председатель ЦИК Тамаз Гогия на пресс-конференции в Международном пресс-центре 9 сентября отметил, что в случае, если кто-то не согласен с решением председателя ЦИК, то он может в установленном порядке обратиться в судебные органы.

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