Эксперт о размещении ракет США в Европе: традиция воевать чужими руками

Россия предостерегла Европу от размещения американских ракет на своей территории. О чем именно Москва хочет предупредить европейцев, в эфире радио Sputnik рассказал военный политолог Олег Глазунов.

Москва предостерегает европейские государства от размещения американских ракет, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, передает РИА Новости.

По словам дипломата, подобное размещение будет угрожать тем странам, которые "могут склониться под давлением США, если такое давление будет".

Европейцы должны быть заинтересованы в том, чтобы не допустить превращения континента в "платформу для размещения и пуска американских ракет", - заключил Грушко.

Размещение американских вооружений чревато проблемами с безопасностью, как для России, так и для Европы отметил в эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов.

"Если американские ракеты находятся в Европе, то время подлета ракет к нашей территории значительно снижается. Тем самым , нарушается система безопасности, которая была выстроена еще в 1980-е годы, когда и американцы, и мы убрали ракеты из Европы. Сегодня этот баланс нарушен",-сказал Глазунов.

По его мнению, граждане европейских стран не понимают, к чему ведет бездумная политика США, направленная на разжигание войны.

"У американцев есть традиция воевать чужими руками и на чужой территории, чтобы только Соединенные Штаты не пострадали. Поэтому здесь европейцы выступают в роли пушечного мяса ", - сказал военный политолог.

Эксперт отметил, что не Россия, а именно США размещают на границе с Европой ракеты не оборонительного, а наступательного характера. В Европе должны понимать, что в случае конфликта первый удар будет именно по их странам и нанесет им значительный ущерб.

"Я думаю, что политические элиты Европы об этом либо не задумываются, либо настолько находятся под влиянием и опекой США, что вынуждены им тупо подчиняться", -сказал Олег Глазунов.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США официально утратил силу 2 августа.

Договор, подписанный лидерами СССР и США в 1987 году, обязывал страны ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 до 5500 километров

В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами.

В 2019 году Россия в ответ на действия США приостановила свое участие в ДРСМД.

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