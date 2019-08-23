Симметричный ответ: Путин поручил проработать ответные меры на ракетные испытания США

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Президент поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.
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