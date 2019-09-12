Актриса Хованская: отметить день рождения в Абхазии - фантастический подарок судьбы

Актриса Московского художественного академического театра имени А. П. Чехова, режиссер и педагог Алена Хованская отметила свой день рождения на сцене РУСДРАМа и считает это подарком судьбы.

Спектакль "Пролетный гусь" Московского художественного театра имени Чехова на сцене РУСДРАМа 11 и 12 сентября со спектаклем "Пролетный гусь" по пьесе Астахова.

11 сентября отметила свой день рождения исполнительница ролей в этом спектакле Алена Хованская. В интервью Sputnik Абхазия она призналась, что это настоящий подарок судьбы.

"Это для меня подарок. Я очень люблю свой день рождения и у меня бывало, что я его отмечала именно этим спектаклем, но я впервые на этой земле и для меня, конечно, это какой-то фантастический подарок судьбы или совпадение. Но мне кажется, совпадений не бывает. Я загадываю всевозможные желания, потому что впервые в Абхазии. Мы ехали ночью и я видела из окна огоньки, и мне казалось, какая красота! Это интересное и необычное путешествие. Мне кажется, что в день рождения сходятся разные планеты, звезды, что я очень ощущаю. Мне кажется, что в день рождения у человека вырастают крылья за спиной и появляется дополнительная энергия", - рассказала Алена Хованская.

Московский художественный театр имени Чехова впервые приехал в Абхазию на гастроли в рамках программы "Большие гастроли" Министерства культуры России.

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