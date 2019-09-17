Шоуа о новом альбоме "Останови меня": результат, которого невозможно достичь

На днях певец и композитор Александр Шоуа выпустил свой второй альбом под названием "Останови меня". Первый альбом музыканта вышел в свет в 2013 году.

В интервью радио Sputnik Абхазия Шоуа рассказал, что над альбомом "Останови меня" работали сразу несколько его соотечественников – это музыканты Анри Гумба, Алмасхан и Алхас Марколия.

"Все песни альбома снова о любви. Наш сухумчанин Анри Гумба, который работал над каждой песней в этом альбоме, он выступил как музыкальный продюсер, оказался невероятно талантливым. Я знал, что он талантлив, но чтобы до такой степени, я даже представить себе не мог. Я в восторге от сотрудничества с ним. Кроме него, в моем коллективе сейчас работают Алхас и Алмасхан Марколия. То есть у нас такой абхазский коллектив получился", - рассказал Шоуа.

Музыкант также сообщил, альбом был записан в Москве, но работа над ним велась и в Москве, и в Абхазии.

"Каждая песня в этой пластинке является для меня чем-то большим, потому что каждая давалась огромным трудом, ничего легкого в том, что происходило, не было. Я автор музыки и слов двенадцати песен. Тринадцатая песня написана Дарьей Кузнецовой. Она же является заглавной песней и названием пластинки. "Останови меня" – это и название песни, и название пластинки. 13 песен в альбоме, вышло 13 сентября и в 13 часов мы делали пресс-конференцию. Кром того, в видеоклипе на песню "Останови меня" у девушки на спине татуировка с цифрой 13, о чем мы не знали, увидели потом. Но я не суеверный, а наоборот, как раз направлен на свет. Я знаю, что у этого альбома сейчас есть жизнь, его скачивают в iTunes и он находится в первой десятке уже четыре дня. Для меня и для всей моей команды это очень важно. Утром 16 сентября песня "Останови меня" была на третьем месте в топ-чарте iTunes в нашей стране. Это результат, которого очень трудно достичь", - отметил Александр Шоуа.

Музыкант напомнил, что его первый альбом вышел в свет в 2013 году.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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