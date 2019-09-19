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Джинджолия об аукционе "Тепло рук": ждем коллекционеров кукол

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Директор Фонда "Ашана" Мактина Джинджолия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала об идее создания благотворительного аукциона коллекционных кукол "Тепло рук".

Благотворительный аукцион коллекционных кукол и дизайнерских платьев в поддержку подопечной фонда "Ашана" Мирославы Колбая пройдет 20 сентября в Сухуме.

"Идея пришла другу фонда, автору коллекционных кукол Асиде Ахуба. Она предложила создать коллекцию кукол "Птички" специально для благотворительного аукциона. Она над ними работала несколько месяцев. После того как куклы были готовы, мы предложили известным дизайнерам в Абхазии, в России и за рубежом сшить платья, то есть создать образы для этих кукол. С удовольствием откликнулись давние друзья фонда и даже те, кто впервые услышал о нас, это известные дизайнеры одежды Расида Лакоба, Ульяна Сергеенко, Белла Лихова, Евгения Линович. На аукционе будут выставлены также дизайнерские платья. Мы очень надеемся, что проект вызовет интерес у коллекционеров кукол, а также у меценатов, партнеров и друзей фонда, которые поддерживают все благотворительные проекты фонда в течение семи лет", - сказала Джинджолия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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