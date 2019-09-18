Искусство ради жизни: благотворительный концерт пройдет в Пицунде

В преддверии ежегодного благотворительного концерта в Пицундском храме организатор мероприятия и его участники в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказали о деталях предстоящего события.

Ежегодный благотворительный концерт классической музыки состоится в Пицундском храме 23 сентября в 20:00. В мероприятии примут участие десять артистов, классических музыкантов.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Спасение классикой

Проект по проведению благотворительных концертов в Пицундском храме появился в начале 2014 года. Все вырученные от концерта средства пойдут на лечение подопечной Культурно-благотворительного фонда "Ашана" Олеси Кварчелия.

"Мы решили сделать проект, в рамках которого мы могли бы приглашать абхазских артистов и музыкантов выступать на концертной площадке Пицундского храма, а также организовать выставку перед началом концерта. На протяжении пяти лет мы успешно реализовывали этот проект, в нем принимали участие огромное количество юридических организаций, которые переводили средства на счета Культурно-благотворительного фонда "Ашана" для лечения тяжелобольных детей", - рассказал в пресс-центре Sputnik Абхазия организатор мероприятия и учредитель Фонда СКИ Азамат Багателия.

За пять лет проведения благотворительных концертов было собрано более двух миллионов рублей, средства были направлены на оплату 12 курсов лечения тяжелобольных детей – подопечных фонда "Ашана".

"Проект ежегодный, в нем участвует огромное количество наших артистов. Мы надеемся, что в рамках этого проекта мы еще раз соберем необходимые средства и передадим на лечение ребенка", - сказал Багателия.

Директор Фонда "Ашана" Мактина Джинджолия сообщила, что на лечение Олеси Кварчелия необходимо порядка 300 тысяч рублей.

"Если даже не вся сумма будет собрана, мы надеемся собрать хотя бы большую часть стоимости лечения. Мы обязательно будем рассказывать о том, как будет проходить лечение, а также об итогах операции", - отметила директор фонда.

Если по итогам благотворительного концерта не удастся собрать всю нужную сумму, оставшуюся часть возьмут из резервного фонда "Ашана", проинформировала Джинджолия.

Особенность благотворительного концерта

Солистка Абхазской государственной филармонии и Камерного оркестра Абхазии Нана Черкезия – одна из участниц благотворительного концерта в Пицунде.

"Что касается благотворительных концертов, то мы очень переживаем за результат, очень хотим, чтобы было побольше собрано средств. Тут совсем другие эмоции, потому что, выходя на сцену, все знают, для чего это делается, для того чтобы спасти жизнь ребенку", - говорит он.

Артисты никогда не отказываются выступить на благотворительном концерте, так как все понимают его важность, заметила Черкезия.

Альтист Михаил Алхазов подчеркнул, что выступать на благотворительном концерте всегда более ответственно.

"Выход на сцену - это всегда ответственность, профессионал не может выйти неподготовленным, это обязательное условие. Но когда стоит вопрос о сборе средств на восстановление здоровья детей, это всегда вызывает больше волнения и трепета, и ответственность возрастает во много раз", - сказал Алхазов.

О приложении tooba

Директор Фонда "Ашана" Мактина Джинджолия рассказала о приложении в Интернете, которая называется tooba.

"Это еще один успех, которым мы гордимся, фонд начал принимать пожертвования с помощью приложения tooba. Создатели приложения не берут ни рубля из собранных средств, а перечисляют на счета фонда "Ашана". Также сбор денег не закрывается до полного сбора стоимости лечения. Кроме того, можно оформить пожертвование в приложении и следить как сумма, которую ты перечислил, добавлена к общему сбору собранных средств", - отметила Джинджолия.

С помощью приложения уже было собрано 250 тысяч рублей на лечение ребенка, сейчас идет сбор для двоих подопечных фонда "Ашана".

"Мы призываем всех скачивать приложение через App Store и оказывать помощь нашим подопечным", - сказала она.

Помимо благотворительного концерта, который начнется в 20:00, в Пицундском храме в 19:00 откроется выставка-продажа картин абхазских художников. Вырученные от выставки средства также пойдут на лечение подопечной фонда "Ашана".

Информационное агентство Sputnik Абхазия – информационный партнер ежегодного благотворительного концерта классической музыки.

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