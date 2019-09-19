Двинянин: Абхазия для меня стала вторым домом задолго до назначения

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин в пресс-центре Sputnik рассказал о своем отношении к работе посла и о первом знакомстве с Абхазией.

На пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что здешнее отношение людей к русским дипломатам дорогого стоит.

"В первый раз я приехал в Абхазию еще во времена СССР, будучи студентом-переводчиком, а потом регулярно приезжал в качестве дипломата с 2006 года, как минимум раз в квартал, поэтому я бы назвал Республику Апсны своим вторым домом уже с 2006 года, а не со временем назначения сюда послом", - сказал Двинянин.

Посол России в Абхазии отметил, что первые месяцы его работы было сложно.

"Это преимущественно из-за тяжелого графика посла, поскольку для меня это первое назначение чрезвычайным и полномочным послом России в зарубежное государство. Но люди и то, как относятся здесь к русским и к русским дипломатам в частности - это дорогого стоит. Я хочу сказать "даара итабуп" (ред.- большое спасибо) всему абхазскому народу за доброе отношение ко мне и к моим коллегам из посольства России. Мы стараемся на любых постах, которые занимают мои коллеги, делать все возможное, чтобы улучшить жизнь населения Абхазии", – сказал Двинянин в пресс-центре Sputnik Абхазия.

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