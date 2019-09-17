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Алексей Двинянин
© Sputnik / Томас Тхайцук

Двинянин: соглашения о прекращении огня, о котором говорит Грузия, нет в природе

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Посол России в Абхазии Алексей Двинянин в пресс-центре Sputnik Абхазия прокомментировал утверждение грузинской стороны о существовании некоего соглашения о прекращении огня, которое якобы нарушается то стороны России, то Абхазии, то Южной Осетии.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин отметил, что никакого "Соглашения о прекращении огня" с Грузией  в природе не существовало.

"Грузины и их западные покровители утверждают о существовании некоего, цитирую "Соглашения о прекращении огня". Хочу вам ответстственно заявить, такого соглашения не существует в природе. Когда грузины заявляют, что Россия, либо Абхазия или Южная Осетия не выполняют соглашение о прекращении огня – это откровенная ложь. И когда я в Женеве неоднократно просил грузинских коллег показать этот текст на бумаге, они лишь разводили руками, что он, мол, должен у вас быть", - сказал Двинянин в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Посол России в Абхазии Алексей Двинянин
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Посол отметил, что имеется текст соглашения, но называется оно не "Соглашение о прекращении огня", а "Шесть принципов урегулирования конфликтов",  - это документ, подписанный президентом РФ Дмитрием Медведевым и президентом Франции Николя Саркози, который на тот момент исполнял также обязанности председателя Европейского союза.

"В русской и французской версиях этого документа (План Медведева - Саркози - ред.) преамбула, которая гласит, что президенты РФ и Франции поддерживают следующие принципы урегулирования конфликтов и призывают соответствующие стороны подписаться под этими принципами. Так вот в грузинской версии, которую завизировал в уголке Михаил Саакашвили, эта преамбула каким-то удивительным образом исчезла", - отметил Двинянин.

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